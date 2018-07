Empate afasta Montpellier e PSG dos líderes na França

No jogo em Montpellier, o PSG abriu o placar aos 37 minutos, com o gol de Giuly. Mas o time da casa empatou ainda no primeiro tempo: Estrada marcou aos 42.

O Montpellier tem agora 18 pontos, em sexto lugar no Campeonato Francês. Já o Paris Saint-Germain aparece logo depois, na sétima colocação, com 16 pontos.

Enquanto isso, o Brest lidera com 21 pontos, depois de ter vencido no sábado. Mas ele foi beneficiado pelo adiamento do jogo entre Rennes, com 19 pontos, e Olympique de Marselha, com 18.

Assim como aconteceu com Olympique de Marselha x Rennes, que passou de sábado para domingo e, mesmo assim, não pôde ser realizado por causa do mau tempo, outro jogo foi adiado na nona rodada do Campeonato Francês.

A partida entre Monaco e Bordeaux estava prevista para acontecer neste domingo, mas também foi adiada por causa do mau tempo. Ainda não há uma nova data definida.

Assim, o dia teve apenas mais um jogo no Campeonato Francês. O Valenciennes recebeu o Lille e empatou por 1 a 1. Com gol contra de Penneteau, o time visitante saiu na frente. Mas Pujol deixou tudo igual para os donos da casa.