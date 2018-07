Empate coloca Atlético-PR na elite um ano após a queda Após um bom primeiro tempo, o Atlético-PR jogou os 45 minutos finais com o regulamento embaixo do braço. O empate, por 1 a 1, com o Paraná, na tarde deste sábado, no Ecoestádio, em Curitiba (PR), pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, não tirou o brilho do acesso rubro-negro. O clube paranaense retorna à elite um ano após o rebaixamento.