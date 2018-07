Empate com Atlético-GO deixa Icasa longe do G4 JUAZEIRO DO NORTE - O Icasa não conseguiu fazer valer a força do Estádio Romeirão e na tarde deste sábado, em Juazeiro do Norte (CE), ficou apenas no empate por 0 a 0, com o Atlético-GO, pela 25.ª rodada da Série B. O jogo foi muito truncado e os goianos tiveram a melhor chance de marcar, mas o atacante Ricardo Jesus acabou perdendo um pênalti.