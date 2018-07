Empate com o Corinthians frustra Boca Juniors, dizem jornais argentinos

SÃO PAULO - O empate por 1 a 1 na primeira partida entre Corinthians e Boca Juniors pela final da Copa Libertadores frustrou as expectativas dos argentinos, que esperavam tirar vantagem do jogo em casa, no estádio La Bombonera, na noite desta quarta-feira, 27. É sobre isso que os principais jornais e sites noticiosos do País falam hoje.

O esportivo Olé estampa na capa a incredulidade da equipe. ' Una Lastimao', diz a manchete. "Boca jogou a final para ganhá-la e acertou na trave. Ou no travessão. Viatri cabeceou e a bola não entrou. O Corinthians empatou na única vez que pisou na área. É duríssimo, mas a equipe de Falcioni pode ser campeão no Brasil", conclui o jornal.

O site do diário revela confiança do técnico do Boca Juniors, que falou à imprensa local em coletiva, para a próxima partida, "por tudo que o Boca mostrou como visitante na Libertadores". Para ele a equipe argentina jogou melhor e merecia a vitória na Bombonera.

Essa é também a opinião do Clarín, que destaca: "Boca vai ao Brasil com um sabor amargo. Em uma análise do jogo, Romarinho é o vilão da partida. "Quando parecia que Boca iria ao Brasil com vantagem, apareceu um projeto de craque para complicar a situação da equipe de Falconi na final da Copa Libertadores".

Para o La Nación, que considera que o empate 'acendeu o alarme' do clube argentino, o Boca deve mudar a forma de jogar se quiser levar a taça. O portal listou cinco iniciativas que ajudarão o Boca a vencer no Pacaembu: evitar as distrações, ter mais mobilidade no ataque, explorar melhor Clemente Rodriguez, aproveitar ao máximo as bolas paradas e ter mais serenidade na finalização.

Corinthians e Boca Juniors se reencontram na próxima quarta-feira, 4, no Pacaembu, para o jogo que vai definir o campeão da Copa Libertadores.