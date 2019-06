Empate com o CSA vira exemplo no Palmeiras para jogo contra Avaí

Invicto no Brasileirão, o Palmeiras só não está com 100% de aproveitamento no campeonato graças ao empate por 1 a 1 com o CSA, na segunda rodada. A partida disputada em Alagoas virou exemplo no time alviverde para o jogo contra o lanterna Avaí, nesta quinta-feira.

O CSA não jogava na elite nacional desde 1986 e havia perdido na estreia deste ano, enquanto o Palmeiras é o atual campeão. No encontro entre os dois, porém, a equipe paulista permitiu o empate após ter saído na frente.

Nesta quinta-feira, o líder Palmeiras não quer perder pontos para outra equipe que está na zona de rebaixamento. O zagueiro Edu Dracena pediu atenção com o lanterna e apoio da torcida no Allianz Parque.

"Esses jogos, na minha opinião, são mais difíceis de enfrentar do que um clássico, um time grande, quando é de igual para igual. Sem desmerecimento aos atletas, ao time, mas pela mobilização. Porque algumas pessoas falam que é fácil", afirmou Dracena.

"Todo jogo tem uma lição para aprender. Aquele jogo contra o CSA, um dos primeiros jogos, um campo atípico, diferente. Mas também ninguém imaginava que depois o Palmeiras estaria tantas rodadas sem perder também", acrescentou o zagueiro.

O jogo entre Palmeiras e Avaí será realizado nesta quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque, pela nona rodada do Brasileirão. Será o último compromisso antes da parada dos campeonatos para a disputa da Copa América.

"Temos que estar preparados. O torcedor que for ao estádio tem que nos incentivar desde o início, não ficar com aquela ansiedade de que tem que ganhar de qualquer jeito. Para que a gente possa conseguir uma boa vitória e ir para a folga com tranquilidade", disse Dracena.