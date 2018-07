Empate com o México não tirou foco da seleção, diz Dani Alves

O empate com o México não moveu em um milímetro o foco dos jogadores da seleção brasileira. O objetivo de conquistar o primeiro lugar no Grupo A está mantido e é isso que vai ser perseguido na partida desta segunda-feira, contra Camarões, em Brasília. "Nosso foco tem sido o mesmo desde o começo. Você tem de traçar um objetivo, um caminho, e tentar ir conseguido passo a passo. Mesmo porque os resultados não tiraram a opção de classificar em primeiro. Isso só depende da gente", disse no início da tarde deste sábado o lateral-direitro Daniel Alves, em entrevista concedida na Granja Comary na qual quase todas as respostas dadas continha críticas subliminares à imprensa, pelos questionamentos que tê sido feito ao pálido rendimento da seleção.

Daniel Alves fez coro com o técnico Luiz Felipe Scolari e o zagueiro David Luiz e disse que a seleção evoluiu da partida de estreia contra a Croácia para o jogo com o México, com a diferença de que o "gol não saiu". Ele se mostrou incomodado com vários aspectos, entre eles as críticas ao fato de o time não estar apresentando o mesmo rendimento da Copa das Confederações, que o Brasil venceu no ano passado. "Não somos o mesmo time da Copa das Confederações e nem devemos ser, porque estamos disputando uma Copa do Mundo, competição muito mais difícil, superior. A gente tem de ser melhor do quer foi (nas Confederações), independentemente das opiniões que vêm de fora."

Rebater comentários que os jogadores considerados negativos, injustos, ou mesmo fruto de desconhecimento do futebol, é um hábito constante de Daniel Alves. No ano passado, na véspera da decisão da Copa das Confederações contra a Espanha, ele foi escalado para dar uma entrevista e cobrou da imprensa o fato de estarem, naquele momento, apoiando uma seleção na qual poucos acreditavam antes do início da competição.

Daniel Alves reconheceu neste sábado, porém, que a seleção precisa melhorar. E garanti que os jogadores perseguem isso incesantemente. "Nós somos perfeccionistas. Sempre estamos revendo as coisas que não fizemos bem para tentar aperfeiçoar e as coisas que estamos fazendo bem para tentar melhorar."

Ele aproveitou uma pergunta sobre a eliminação da Espanha como um exemplo de que, no utebol, as práticas são bem diferentes das teorias."É uma pena (a desclassificação da Espanha). Sinto muito por meus companheiros de Barcelona, mas é um lição para todos que aqui estão. De que essa competição é bastante difícil. E na Copa do Mundo vai se dar melhor não o que chega mais rápido (à classificação para as oitavas) e sim o que tem mais constância."