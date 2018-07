Empate com Swansea não tem explicação, diz Ferguson

SWANSEA - O técnico Alex Ferguson não conseguiu esconder a decepção com o empate do Manchester United diante do Swansea, por 1 a 1, neste domingo, fora de casa. O resultado manteve a equipe na liderança do Campeonato Inglês, agora quatro pontos à frente do rival City, mas a atuação de seus comandados merecia uma vitória, de acordo com o treinador.

"Como nós não ganhamos essa partida é realmente a pergunta do ano, porque nós simplesmente arrasamos com eles", declarou. "Nós criamos muitas chances e acertamos a trave, o travessão, e houve muita confusão na área deles", completou.

Apesar dos elogios à atuação da equipe, o treinador admitiu que o primeiro tempo deixou um pouco a desejar. Foi justamente na etapa inicial que o Manchester abriu o placar, com Evra, aos 15 minutos, mas permitiu o empate 14 minutos depois, com Michu.

"Para ser crítico, podemos dizer que alguns de nossos últimos passes não foram bons o suficiente. No segundo tempo, porém, foi uma atuação absolutamente brilhante. Mas fiquei desapontado com o resultado. Nós precisávamos ter vencido o jogo para termos mantido a margem de diferença", disse.