Empate desagrada Ricardo Oliveira: 'Não pode jogar por 1 ponto'

O Santos continua com uma péssima campanha fora de casa. O empate contra o Joinville, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi apenas o 10º ponto fora de casa. É o terceiro pior desempenho, só melhor que as de Goiás (9 pontos) e Joinville (6 pontos). E isso desagradou o atacante Ricardo Oliveira, artilheiro da competição com 20 gols.

"Não foi bom jogo, não gostamos do empate. O Santos não pode jogar por um empate. Mas, em um campo desse, é difícil colocar a nossa qualidade em prática". Em contrapartida, a campanha dentro da Vila Belmiro é o oposto. Com 44 pontos, o Peixe só está atrás do Corinthiansm que soma 46 pontos dentro da Arena Corinthians.

Dorival Junior, no entanto, fez questão de valorizar o ponto conquistado no interior de Santa Catarina. "A equipe do Santos foi valente, vibrante, guerreira. Esse ponto será importantante na finalização da competição".

Já o atacante Ricardo Oliveira se apresenta à Seleção Brasileira nesta segunda-feira para os dois próximos jogos das Eliminatórias, contra Argentina, em Buenos Aires, e contra o Peru, em Salvador. "Agora vou focar na seleção e procurar dar o meu melhor ao time de Dunga".