Empate de Israel ajuda Portugal nas Eliminatórias

TEL-AVIV - No único jogo deste sábado nas Eliminatórias Europeias, os dois times que comemoram o resultado não são os mesmos que entraram em campo. Isso porque o empate entre Israel e Azerbaijão, por 1 a 1, em Tel-Aviv, ajudou Portugal e Rússia, dois primeiros colocados no Grupo F.

Israel é um dos concorrentes a ficar com a vaga direta na Copa ou com um posto na repescagem europeia, reservado ao segundo colocado do grupo. Mas, com o empate, o time israelense chegou apenas a 12 pontos, contra 17 de Portugal e 15 da Rússia. Os portugueses, porém, já fizeram oito jogos, contra sete dos rivais.

Na terça, Israel e Rússia se enfrentam em São Petersburgo numa rodada que Portugal só observa de longe - estará em Boston jogando amistoso contra o Brasil. Um empate no confronto direto de seus rivais, ou vitória israelense, deixaria os portugueses dependendo só de suas forças para jogar a próxima Copa do Mundo. O Azerbaijão, por sua vez, já está eliminado.