Empate domingo seria bom para o Cruzeiro, diz jogador Ceará

O empate do São Paulo diante do Inter na última quarta-feira impediu que o time paulista encostasse no Cruzeiro na briga pelo título brasileiro. Com isso, os mineiros podem até se dar ao luxo empatar no domingo, diante do Santos, que terminarão a 34.ª rodada à frente dos são-paulinos, mesmo com um jogo a menos que o rival. Por isso, a possibilidade de conquistar um ponto na Vila Belmiro foi exaltada pelo lateral Ceará.

"O próximo confronto será o Santos e nós esperamos conseguir pontos, não sabemos se um ou três. Queremos somar na Vila Belmiro. A gente precisa olhar para o Santos dentro de uma competição em que somos lideres. Temos que saber da nossa capacitação, sem duvidar de nenhum dos nossos atletas, saber que todos podem fazer o melhor. Seria muito importante conseguirmos o título antes, mas vamos passo a passo, um degrau de cada vez", disse.

Ceará garantiu que a derrota para o Atlético-MG na primeira decisão da Copa do Brasil já ficou para trás e que o foco agora está totalmente voltado para o Brasileirão. A proximidade do bicampeonato deixa os cruzeirenses ansiosos, mas o experiente lateral, de 34 anos, sabe que não será fácil passar pelo Santos no domingo.

"Nosso pensamento é jogo a jogo, nós abordamos uma partida de cada vez. Temos que pensar na possibilidade de conquistar os três pontos, mas estivemos lá várias vezes e sempre foi muito difícil. Ainda que o Santos não tenha mais objetivo dentro da competição, temos que abordar esse jogo como mais uma decisão. Depois temos que fazer os cálculos", comentou.