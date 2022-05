Empate eletrizante entre Manchester City e West Ham deixa título inglês em aberto

O Manchester City enfim tropeçou no Campeonato Inglês e a diferença na liderança para o Liverpool poderá ser de apenas um ponto na última rodada. Jogando no London Stadium pela 37ª rodada, o time de Pep Guardiola empatou por 2 a 2 em uma disputa emocionante com o West Ham, que leva a briga pela taça para a última rodada. Após sair perdendo por 2 a 0 e buscar o empate, o Manchester perdeu um pênalti com Mahrez já no fim do jogo.

O Manchester City possui 90 pontos e segue na ponta da tabela. Como o Liverpool, que tem 86, possui um jogo a menos contra o Southampton, a diferença poderá ser de apenas um ponto no próximo domingo. O West Ham, que chegou a abrir 2 a 0, fica na sétima colocação, com 56 pontos, e segue disputando uma vaga na Liga Europa com o Manchester United.

O atacante Jarrod Bowen castigou o Manchester City no primeiro tempo. Com toda precisão de quem descia pouco ao ataque, o camisa 20 do West Ham marcou dois gols nas oportunidades que teve. A primeira grande chance foi do West Ham em cabeceio, mas City tinha mais volume de jogo no início. Mesmo assim, aos 24 minutos, Bowen foi lançado na frente da zaga, driblou Ederson e mandou para o fundo das redes. A jogada começou após chutão do goleiro e lançamento de Pablo Fornals para frente.

Com certo desespero, o Manchester City começou a se lançar ao ataque. Laporte tentou chutar de longe e levou perigo. O principal finalizador do time de Guardiola foi Gabriel Jesus, que bateu cruzado e ficou perto do empate. Depois, o brasileiro fez bons dribles na área do West Ham, mas foi travado na hora de finalizar.

Com o Manchester City tentando e tentando sem sucesso, Bowen voltou a castigar o clube. Em mais um lançamento que começou no goleiro, Antonio enviou passe para Bowen. O atacante trouxe para o meio, e finalizou entre as pernas de Fernandinho e para o fundo do gol de Ederson.

O Manchester City voltou fulminante do intervalo e descontou para 2 a 1 com apenas três minutos de jogo. Grealish pegou de primeira da entrada da área e contou com desvio para marcar

Como já era de se esperar, o time azul de Manchester foi com tudo para o ataque nos minutos seguintes. O time finalizou algumas vezes com perigo, mas dois vacilos graves da defesa quase custaram caro para os visitantes. O West Ham não aproveitou as oportunidades e sofreu o empate aos 23 minutos. Após levantamento na área, Coufal resvalou na bola e marcou contra.

O jogo seguia perigoso para os dois lados. Bowen teve chute desviado e por pouco não marcou o terceiro. A virada do Manchester City quase veio após jogada de Gabriel Jesus. O brasileiro foi derrubado na área e a arbitragem marcou após consultar o VAR. Aos 40 minutos, Mahrez foi para a cobrança e parou em defesaça de Fabiánski. A cobrança, que poderia selar um título virtual do City, manteve a disputa aberta para a última rodada.

Toda a emoção da decisão do título inglês da temporada 2021/2022 ficará para a última rodada. O Manchester City receberá o Aston Villa no Etihad Stadium e estará de olho no encontro entre Liverpool e Wolverhampton. Uma vitória dos líderes basta para confirmar o título. Já o West Ham, que tenta beliscar uma vaga na Liga Europa, visitará o Brighton & Hove Albion na última rodada.

GOL DO JOÃO PEDRO E COMPLICAÇÃO DO LEEDS

Apesar do gol do brasileiro João Pedro, ex-Fluminense, logo aos 5 minutos de jogo, o lanterna Watford não foi páreo para vencer o Leicester em casa. O jogo terminou 5 a 1 para os visitantes, com gols de Maddison, Vardy, duas vezes, e Barnes, também duas vezes. O Leicester tem 48 pontos e está em 10º. O Watford tem 23 pontos.

Outro time de Manchester, o Leeds United recebeu o Brighton & Hove Albion em casa e buscou um empate por 1 a 1 já nos acréscimos. O ponto conquistado tira o Leeds da zona de rebaixamento, com 35 pontos, na 17ª colocação. O time tem um ponto a mais que o Burnley, que possui um jogo atrasado. O Brighton está em 10º, com 48 pontos. Welbeck abriu o placar e Struijk empatou, em mais uma partida com boa atuação de Raphinha.

Em outros jogos nesta manhã, Wolverhampton e Norwich City empataram pelo placar de 1 a 1, mesmo resultado que persistiu ao fim do duelo entre Aston Villa e Crystal Palace.