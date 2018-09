Empate em Goiânia mantém Vila Nova e Guarani fora do G-4 da Série B

Um resultado que não agradou ninguém. Assim pode ser definido o empate por 1 a 1 entre Vila Nova e Guarani, na noite desta sexta-feira, no estádio Serra Dourada, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Assim, os dois times continuam fora do G4.

Invicto há quatro jogos, o Guarani segue na quinta colocação, com os mesmos 45 pontos do Avaí, mas atrás no saldo de gols (13 contra 7). O Vila Nova vem logo atrás, em sexto lugar, com 44. Ambos podem ser ultrapassados pelo Atlético-GO no complemento da rodada.

Como já era esperado, o Vila Nova começou em cima do Guarani e levou perigo logo no início quando Mateus Anderson desviou cruzamento de Alan Mineiro na rede pelo lado de fora. No entanto, aos 16, os refletores do estádio se apagaram e a partida ficou paralisada por 27 minutos.

O Guarani voltou mais aceso e passou a levar perigo nas bolas aéreas. Felipe Rodrigues desviou cruzamento de Rafael Longuine e a bola passou raspando a trave. Aos 40, não teve jeito. Matheus Oliveira cobrou falta e Felipe Rodrigues apareceu livre, tirando de Mateus Pasinato e abrindo o placar para o time campineiro.

Na volta do intervalo, o Guarani começou melhor e levou perigo em chutes de Matheus Oliveira e Rafael Longuine. No entanto, aos 15 minutos, o Vila Nova deixou tudo igual. Alan Mineiro cruzou e Rafael Silva apareceu entre os zagueiros para cabecear no contra pé de Agenor.

O jogo ficou aberto e por muito pouco o Vila Nova não conseguiu a virada em nova jogada pelo alto. Alan Mineiro cobrou falta para dentro da área e Geovane desviou na trave. No rebote, Moacir chutou para fora. Até o fim, os dois times criaram chances, mas o placar terminou mesmo empatado.

O Vila Nova volta a campo só no próximo sábado, contra o Atlético-GO, às 16h30, no Antônio Accioly, em Goiânia, enquanto o Guarani enfrenta o São Bento na sexta-feira, às 19 horas, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Os jogos são válidos pela 30.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 1 GUARANI

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Moacir, Naylhor, Wesley Matos e Diego Giareta; Geovane, Washington, Alan Mineiro e Mateus Anderson (Léo Itaperuna); Rafael Silva (Elias) e Lucas Braga (Alex Henrique). Técnico: Hemerson Maria.

GUARANI - Agenor; Felipe Rodrigues, Philipe Maia, Fabrício e Pará; Fabrício Bigode, Ricardinho, Matheus Oliveira (Caíque), Rafael Longuine (Rondinelly) e Jefferson Nem (Bruno Xavier); Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Felipe Rodrigues aos 40 minutos do primeiro tempo; Rafael Silva aos 15 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Sousa (MG)

CARTÕES AMARELOS - Rafael Silva, Léo Itaperuna, Washington e Naylhor (Vila Nova); Philipe Maia, Bruno Mendes e Felipe Rodrigues (Guarani)

RENDA - R$ 116.645,00

PÚBLICO - 10.898 pagantes (12.269 presentes)

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).