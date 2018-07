Empate em Penápolis derruba São Caetano para a Série A-2 do Paulistão

PENÁPOLIS - O Campeonato Paulista conheceu mais um rebaixado na tarde deste sábado. O São Caetano se reforçou com o craque Rivaldo para o Estadual, mas foi tudo em vão. O empate por 1 a 1 com o Penapolense, no Estádio Tenente Carriço, pela penúltima rodada, decretou a queda do time para a Série A-2, onde fará companhia ao Guarani, que caiu na última sexta-feira.

Sem vencer há cinco jogos - quatro empates e uma derrota -, o São Caetano continua na penúltima colocação, com 13 pontos, quatro a menos que o Ituano, primeiro fora da zona de rebaixamento. Como resta apenas uma rodada, o time do ABC não pode alcançar o adversário. Já o Penapolense subiu para o sétimo lugar, com 28 pontos e perdeu a chance de se classificar com uma rodada de antecedência.

Os dois times fizeram um primeiro tempo bastante movimentado e com muitas chances de gols. Gualberto cabeceou no travessão de Fábio, que viria trabalhar em outras duas oportunidades antes de tomar o gol aos 32 minutos. Guaru deu grande passe para Silvinho, que tocou com categoria na saída do goleiro.

O lance acordou o time do ABC paulista, que partiu para cima e acertou a trave com Wagner. Aos 43 minutos, Danielzinho invadiu a área e bateu para grande defesa de Marcelo. O rebote sobrou nos pés de Jobson, que, com o gol aberto, estufou as redes.

O São Caetano voltou melhor do intervalo e criou pelo menos três grandes chances. Na melhor delas, Rivaldo cobrou falta com categoria e exigiu grande defesa de Marcelo, que espalmou para escanteio. Após a cobrança, Jael subiu mais que todo mundo e cabeceou para fora.

Aos poucos, o Penapolense conseguiu equilibrar a partida e os minutos finais foram de muita emoção. O time do ABC paulista partiu com tudo para cima, mas sem sucesso.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela última rodada. O Penapolense enfrenta o Santos, às 16 horas, na Vila Belmiro, dependendo apenas de suas próprias forças para se classificar. Já rebaixado, o São Caetano apenas cumpre tabela contra o Paulista, no Estádio Anacleto Campanella.

PENAPOLENSE 1 X 1 SÃO CAETANO

PENAPOLENSE - Marcelo; Luis Felipe, Jailton, Gualberto e Rodrigo Biro; Heleno, Liel (Sérgio Mota), Fernando e Guaru (Neto); Silvinho e Magrão (Geovânio). Técnico - Pintado.

SÃO CAETANO - Fábio; Samuel Xavier, Wagner, Gabriel e Diego; Samuel Xavier, Fabinho, Leandro Carvalho e Rivaldo (Éder); Danielzinho, Jobson e Jael (Eduardo). Técnico - Daniel Martine.

GOLS - Silvinho, aos 32, e Jobson, aos 43 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Fábio de Jesus Volpato Mendes.

CARTÕES AMARELOS - Liel (Penapolense); Danielzinho (São Caetano).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP).