Empate mantém Osasuna e Valladolid beirando degola

PAMPLONA - Osasuna e Valladolid fizeram partida chave nesta sexta-feira na busca por se afastar da zona de rebaixamento. Na gíria futebolística, foi o famoso "jogo de seis pontos". Mas, no final, nenhum dos dois voltou para casa com mais do que um ponto, fruto do empate sem gols em Pamplona, na abertura da 33.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, nada muda na rabeira da briga contra o rebaixamento. Décimo sétimo colocado, o Valladolid agora tem 32 pontos, contra 34 do Osasuna, que vinha se recuperando no Espanhol, com quatro pontos na duas últimas rodadas. O primeiro time dentro da zona de degola é o Getafe, com 31.

A rodada do Espanhol segue neste sábado com quatro jogos, incluindo do Real Madrid contra o Almería, às 17h de Brasília, fechando o dia. Duas horas mais cedo, o Barcelona visita o Granada. Já no domingo o líder Atlético de Madrid visita o Getafe, em Madri mesmo.