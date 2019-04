Empate na final faz Palmeiras terminar Estadual com a melhor campanha geral

Apesar de estar fora da disputa pelo título do Campeonato Paulista, o Palmeiras conseguiu uma marca que comprova a boa campanha na competição. O empate sem gols no último domingo no primeiro jogo da decisão entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi, faz a equipe alviverde ser a dona da melhor campanha do torneio, pois não será alcançada pelos dois finalistas.

O Palmeiras somou em 16 jogos 31 pontos. Foram oito vitórias, sete empates e apenas uma derrota, com aproveitamento de 64,5%. A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari acabou eliminada na semifinal diante do São Paulo, nos pênaltis, após dois empates sem gols. Se tivesse passado à decisão, o Palmeiras teria o direito de disputar a segunda partida dentro do Allianz Parque.

Com o empate no Morumbi, o Corinthians soma agora 27 pontos ao longo da competição (55,5% de aproveitamento) ante 24 do São Paulo (aproveitamento de 50%). Mesmo se existir no próximo domingo um vencedor no tempo normal na Arena Corinthians, esta equipe não passaria o Palmeiras na pontuação agregada do Campeonato Paulista.

Fora da disputa do Paulista, o Palmeiras tem uma pausa no calendário e só volta a campo no dia 25 de abril. Em Arequipa, no Peru, o time vai enfrentar o Melgar, pela Copa Libertadores. Um empate será suficiente para confirmar a classificação da equipe para a próxima fase do torneio.