Empate rebaixa Figueirense e mantém Sport em risco O Figueirense está rebaixado para a Série B. A esperança que a equipe de Santa Catarina ainda tinha de se manter na elite foi jogada fora neste domingo, com o empate em 1 a 1 com o Sport, no Orlando Scarpelli, pela 35.ª rodada do Brasileirão. Para o time pernambucano a igualdade também não foi boa, uma vez que a equipe segue na zona de degola.