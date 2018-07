Empate rebaixa Figueirense e mantém Sport em risco de rebaixamento

SÃO PAULO - O Figueirense está rebaixado para a Série B. A esperança que a equipe de Santa Catarina ainda tinha de se manter na elite foi jogada fora neste domingo, com o empate em 1 a 1 com o Sport, no Orlando Scarpelli, pela 35.ª rodada do Brasileirão. Para o time pernambucano a igualdade também não foi boa, uma vez que a equipe segue na zona de degola.

Com o resultado, o Figueirense foi a 30 pontos e já não tem mais chances matemáticas de passar o Bahia, que segue com 40 depois de perder para o Cruzeiro. Já o Sport subiu para 37, ficando três atrás dos baianos e também da Portuguesa, com quem briga contra uma das vagas na Série B do ano que vem.

Jogando fora de casa, o Sport abriu o placar aos 23 minutos. Gilberto recebeu passe de Cicinho e bateu na saída de Wilson para fazer 1 a 0 para o time da casa. O empate veio apenas aos 18 do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Saulo saiu mal do gol e o artilheiro Julio Cesar aproveitou para marcar.

Já rebaixado, o Figueirense joga fora de casa contra o Santos na próxima rodada. Já o Sport recebe o Botafogo precisando desesperadamente da vitória.

FIGUEIRENSE 1 x 1 SPORT

FIGUEIRENSE - Wilson; Doriva (Jackson), Canuto, Guti e Hélder (Guilherme Lazaroni); Jackson, Claudinei, Elsinho e Bruno Nazário (Héber); Aloísio e Julio Cesar. Técnico - Fernando Gil (interino).

SPORT - Saulo; Cicinho, Aílson, Diego Ivo e Reinaldo; Tobi, Rithely e Hugo; Felipe Azevedo, Gilberto (Henrique) e Gilsinho (Moacir). Técnico - Sérgio Guedes.

GOLS - Gilberto, aos 23 minutos do primeiro tempo, e Julio Cesar, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (Fifa-PR).

CARTÕES AMARELOS - Elsinho, Canuto, Gilsinho e Rithelly.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).