Empate sem gols garante Boa e ABC na Série B de 2013 Em uma das partidas mais sonolentas do Campeonato Brasileiro da Série B, Boa e ABC ficaram no empate por 0 a 0, neste sábado, no estádio Melão, em Varginha (MG), pela 37.ª e penúltima rodada da competição. Com o resultado, os dois times se garantiram na competição em 2013.