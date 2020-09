Empates nos acréscimos minam campanha do Palmeiras no Brasileiro e preocupam Luxemburgo

Uma dura rotina tem atrapalhado demais o Palmeiras neste início de Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em Porto Alegre, mais uma vez o time sofreu o empate no fim do jogo, ao ficar apenas no 1 a 1 diante do Grêmio. O resultado faz o atual campeão se manter como o único invicto da competição, mas ter um grande incômodo. Se não fosse a sina de levar gols nos acréscimos, a equipe poderia ser agora ocupar a primeira colocação.

Em dez jogos disputados, o atual campeão paulista tem quatro vitórias e um número elevado de empates: são seis. Na Arena do Grêmio a equipe abriu o placar com Raphael Veiga, aos 25 minutos do segundo tempo, e sofreu o gol do gremista Ferreira já aos 46, em uma jogada de escanteio. A partida foi fraca, com poucos lances de perigo entre dois times sem criatividade.

O roteiro de sair na frente e permitir o adversário igualar nas últimas investidas foi o mesmo para o Palmeiras há cerca de um mês. Contra o Bahia, em Salvador, a equipe também amargou o placar de 1 a 1 ao levar um gol ainda mais tarde. Aos 50 minutos da etapa final, Weverton saiu mal do gol e Marco Antônio completou.

Ou seja, diante desses dois tricolores a equipe alviverde deixou escapar quatro pontos. Em vez de ter os 18 pontos atuais, seriam 22, número que seria suficiente para valer a liderança.

Os vacilos incomodam demais o técnico Vanderlei Luxemburgo. "Foram dois jogos em que deixamos os adversários empatarem no fim. Isso incomoda todo mundo. Estamos perdendo as vantagens que poderíamos alcançar (na classificação) por causa de gols sofridos no fim de jogo", comentou.

Em outros compromissos do Palmeiras os empates foram tão frustrantes quantos. Por três vezes a equipe teve a vantagem e deixou escapar a vitória. Na rodada anterior, no Allianz Parque, ficou no 2 a 2 com Sport após levar um gol no segundo tempo. Também dentro de casa, o Palmeiras não se aproveitou de um Goiás com 15 desfalques e não passou do placar de 1 a 1, mês passado. O mesmo resultado, aliás, veio na estreia, diante do Fluminense, no Rio. O curioso é que até agora, das quatro vitórias conquistadas somente uma foi como mandante: no clássico com o Santos, que foi disputado no Morumbi.

O Palmeiras por pouco evitou um empate na Arena do Grêmio pelo que fez no segundo tempo. A primeira metade do jogo na verdade foi de poucas emoções. O time visitante sequer chutou a gol e teve como maior susto uma defesa de Weverton após cobrança de falta de Lucas Silva.

Luxemburgo avançou a equipe na segunda etapa ao colocar os velozes Wesley e Gabriel Veron, além de apostar em Luiz Adriano como referência na área. Pelas pontas, o gol saiu. Viña e Wesley fizeram boa jogada pela esquerda e o lateral uruguaio passou para Raphael Veiga fazer um belo gol.

Logo depois o Palmeiras procurou a controlar a vantagem e no fim da partida, até colocou um zagueiro a mais em campo (Vitor Hugo) para reforçar a marcação. O gol veio justamente em um escanteio em que o atacante Ferreira conseguiu se antecipar à defesa para desviar.

"No futebol sempre alguém sai lamentando e hoje fomos nós", disse Luxemburgo. O treinador descarta que a repetição de gols de empate sofrido nos minutos finais seja sinônimo de relaxamento.

"A nossa estratégia de jogo foi bem feita no sentido de os jogadores terem entendido a proposta do Grêmio. Gols acontecem, não são questão de falta de atenção. Faltou a gente segurar mais a bola no ataque com a vantagem e ganhar um pouco mais de tempo", comentou.

Curiosamente, o Palmeiras só tem menos empates no Brasileiro do que o Grêmio. A equipe gaúcha soma sete. Dentro da competição nacional, a repetição de igualdades tem feito a equipe alviverde perder posições. Como o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, a equipe fica em desvantagem diante dos concorrentes diretos.