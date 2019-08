Empolgado após clássico, Ceará recebe a Chapecoense no Castelão

A vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no último sábado, empolgou o Ceará para a sequência do Brasileirão. Apesar da cautela adotada nos discursos, o time já começa a pensar em outras pretensões além de se livrar do rebaixamento. Um passo importante para alimentar essa possibilidade pode ser dado neste sábado, diante da Chapecoense, em jogo que abre a 14ª rodada, a partir das 17 horas, no Castelão.

O time cearense tem 17 pontos e está mais perto da zona de classificação à Libertadores do que da zona de rebaixamento. São quatro pontos de distância em relação ao sexto colocado São Paulo e sete de vantagem sobre a Chapecoense, primeiro time dentro da degola, em 17º lugar, com dez pontos.

O técnico Enderson Moreira ganhou uma dúvida de última hora para escalar o Ceará. Isso porque o atacante Leandro Carvalho teve um problema de ordem particular. "O Leandro perdeu alguns treinamentos, porque teve um problema pessoal. A gente está avaliando para ver se ele tem condição de começar", explicou o treinador.

Caso a baixa seja confirmada, Mateus Gonçalves deve ficar com a vaga. A única mudança assegurada pelo treinador é a entrada de Cristovam na lateral direita, no lugar de Samuel Xavier, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico e terá que cumprir suspensão neste sábado.