Desafio do Fluminense é embalar contra indigesto Ceará após vitória no clássico

O Fluminense entrou sob enorme pressão diante do Flamengo por causa do jejum de quatro jogos sem vencer, no domingo. Desencantou e agora espera embalar no Campeonato Brasileiro diante de um rival sem boas recordações. Às 21h30, em São Januário, casa do Vasco, a ordem é finalizar a série de empates caseiros diante do indigesto Ceará para subir na classificação e se aproximar do G-4.

Ambos estão juntos na tabela, com os mesmos 13 pontos, e ganhar significa se aproximar da faixa de classificação à Copa Libertadores de 2022, sempre uma meta que motiva os times na Série A.

O problema é a dureza dos últimos confrontos no Rio entre ambos. Os últimos três terminaram empatados. Torcedores do Fluminense até brincam nas redes sociais que "mais um ponto" já está garantido. Acabar com esse pequeno e incômodo tabu é a obsessão de Roger Machado.

O treinador anda recebendo enorme pressão pela falta de ousadia e a queda de rendimento do Fluminense na temporada. Só buscou o 1 a 0 contra o Flamengo depois de abrir mão da retranca, por exemplo. Após enorme pressão no jogo, acabou premiado quando teve coragem, nos minutos finais.

Para ganhar duas vezes seguidas pela primeira vez no Brasileirão, Roger Machado deve promover a volta de Nenê ao time titular. A entrada do experiente jogador no clássico foi determinante para a mudança de postura na Neo Química Arena. A dúvida é quem sai. Cazares e Caio Paulista disputam uma vaga, com vantagem ao atacante. Na lateral-direita, outra dúvida: Samuel Xavier ou Calegari, com características mais ofensivas.

Roger Machado quer mudar a história, também, do Fluminense como mandante nas últimas partidas. Sua equipe passou sufoco diante do Santos, apesar da vitória magra, pouco fez no 1 a 1 com o Corinthians, e decepcionou na virada, de goleada, para o Athletico-PR, por 4 a 1, em São Januário. Quer acabar com a sequência de empates contra o Ceará com boa apresentação e a volta da consistência que chamou a atenção na temporada passada.

DÚVIDA NO ATAQUE

Pelo lado do Ceará, o técnico Guto Ferreira deixou uma dúvida no ataque para definir a equipe titular. Saulo Mineiro foi poupado, então Jael e Cléber disputam a vaga no comando de ataque.

Autor de um dos gols na vitória por 2 a 0 em cima da Chapecoense, Mineiro sentiu uma fisgada na perna direita. Ele nem viajou com a delegação para o Rio de Janeiro. No mais, o time será o mesmo e mantém a confiança de Guto Ferreira.

"A gente tenta se equilibrar com as viagens seguidas. Por isso, quando conseguimos colocar quase a mesma formação, é motivo de comemorar", brinca o técnico. O Ceará faz boa campanha e ocupa a oitava colocação. Em nove jogos, foram três vitórias, quatro empates e duas derrotas.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE x CEARÁ

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Samuel Xavier (Calegari), Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Caio Paulista (Cazares), Gabriel Teixeira e Fred. Técnico: Roger Machado.

CEARÁ - Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon e Vina; Lima, Mendoza e Jael (Cléber). Técnico: Guto Ferreira.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).