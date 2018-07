Empolgado, Bahia joga para tentar se manter no G4

Alguns jogadores, como o goleiro Marcelo Lomba, já falam até em conseguir vaga na próxima edição da Libertadores, restrita aos quatro primeiros colocados do Brasileirão. "Ninguém esperava isso (a terceira posição no campeonato)", admitiu o titular do gol do Bahia. "Agora, vamos tentar continuar vencendo, para buscar uma classificação para a Libertadores."

A delegação do Bahia nem voltou a Salvador após o triunfo em São Paulo. Seguiu concentrada na capital paulista para a partida deste sábado em Campinas. O técnico Cristóvão Borges, porém, tem dúvidas na escalação do time.

Sem poder contar com o zagueiro Titi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador preferiu não divulgar como montará a equipe. Nos treinos, a formação mais usada foi a improvisação do volante Fahel ao lado do zagueiro Lucas Fonseca, com a entrada do volante Feijão no meio. O jovem zagueiro Diego é a outra opção.

Não está descartada, porém, a estreia do atacante Wallyson, que chegou ao Bahia na semana passada, emprestado pelo São Paulo. Nesse caso, o time abriria mão de um volante para voltar à formação com dois meias e dois atacantes - com o estreante ao lado do centroavante Fernandão, artilheiro da equipe no campeonato, com quatro gols.