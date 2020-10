Empolgado com a fuga da zona da degola, Botafogo reintegra o volante Cícero

O Botafogo terá um reforço de peso no treino desta sexta-feira: o volante Cícero está reintegrado ao elenco. Motivado com a fuga da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico Bruno Lazaroni vai "ganhar" mais opções para se afastar de vez do perigo.

Fora dos planos do técnico Paulo Autuori, Cícero foi afastado no dia 31 de agosto, liberado para achar um novo clube. O salário alto seriam dos motivos pela desistência do seu futebol.

Mas, com contrato até o fim do ano e sem achar um novo clube, ele permaneceu treinando e recebendo salários do time carioca. Com carências no elenco e a lesão de Rafael Forster, Cícero já participa dos treinos desta sexta-feira.

Bruno Lazaroni precisa de peças importantes e acenou positivamente pela volta. Além de Cícero, Helerson e Lucas Campos também saem do "castigo". O diretor de futebol Túlio Lustosa já era a favor das reintegrações.

Cícero sempre fez juras de amor ao clube e dizia não entender o motivo de seu afastamento. Agora quer mostrar que pode ser útil e que foi um erro a direção ter aceitado a ordem de Autuori.