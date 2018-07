Empolgado com desempenho, Robinho quer que Cruzeiro 'mantenha pegada'

O Cruzeiro ainda não perdeu na temporada 2017, e o meia Robinho tem se destacado com seis gols em sete partidas disputadas. Em entrevista ao site oficial do clube, ele se disse empolgado com o desempenho, mas pediu para o time "manter a pegada" para seguir invicto no ano.

"Confesso que estou bem empolgado, principalmente pela diretoria ter mantido quase todos os jogadores e feito boas contratações pontuais, que chegaram e já estão dando conta do recado, jogando muito bem. Isso motiva muito e a gente tem tudo para conquistar títulos importantes nesta temporada. Este ano a gente tem grandes chances de ser campeão", comentou.

"Estamos muito bem e o torcedor está gostando. A gente está conseguindo fazer o que o Mano tem pedido e ainda não perdemos na temporada. Precisamos continuar assim e quando voltarmos desta folga no Carnaval, temos que manter a mesma pegada", acrescentou.

Robinho acredita que o Cruzeiro se reforçou muito bem para a temporada. Para ele, é necessário se manter motivado para não perder espaço no time. "O nível técnico do nosso time neste ano está muito mais alto do que no ano passado e isso é muito importante. A motivação dos jogadores querendo entrar na equipe faz com que você tenha que se motivar ainda mais, treinar mais e jogar mais para não dar brechas", afirmou.

Após folgar no final de semana de carnaval, o Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira contra a Caldense, pelo Campeonato Mineiro. Robinho prevê uma partida dura para os comandados de Mano Menezes.

"Vamos descansar esses dias para voltarmos com força total para o restante do Mineiro. Sabemos das dificuldades, a gente viu lá contra a URT como foi, e tenho certeza de que, contra a Caldense também vai ser difícil, mas nosso time vai estar preparado para fazer mais um grande jogo e vencer", finalizou.