Empolgado com goleada, Muricy vê Flamengo 'dando liga'

"Temos jogadores com muita velocidade pelos lados do campo. Quando funciona assim, fica difícil de marcar. Rodinei, Cirino, Emerson, Jorge e Arão encostando. Estão dando liga. Estamos melhorando pouco a pouco, no caminho certo", disse o técnico, atribuindo à velocidade do time o placar prematuro de 2 a 0 com apenas cinco minutos de jogo.

"A gente entrou com esse espírito, com o time descansado, conversamos justamente isso antes do jogo. Lembramos que o adversário ia sentir, porque eles jogaram durante a semana e o time que entrou hoje não. Então fomos superiores também fisicamente", analisou Muricy.

Entre os destaques individuais, o técnico reservou elogios a Marcelo Cirino, autor de dois gols na partida disputada em Volta Redonda. "É um jogador que eu já queria quando eu estava no São Paulo. Tínhamos interesse, mas o Flamengo chegou na frente. Ele tem muita velocidade e, quando está concentrado, é muito difícil de parar. Ele e o Emerson têm que usar o que têm de melhor, essa velocidade pelos lados."

Também sobrou considerações positivas para os estrangeiros do time. "Hoje, no futebol, o volante tem que jogar. A gente escolheu o Cuéllar pelo histórico do bom passe, da movimentação, tem pegada curta muito importante. Ele vem se adaptando pouco a pouco, em um ambiente muito bom. Já o Mancuello enxerga muito bem o jogo, deu passe lindo para o Cirino", comentou.

Para Muricy, a boa atuação comprova a evolução do Flamengo neste início de temporada. "O que dá para tirar dessa partida é o que nos conversamos antes do jogo, um time consciente do que está fazendo. A gente precisava se impor. Eles estão trabalhando forte, estão comprometidos. Fizemos três jogos contra times grandes, de Série A. Contra Vasco, Fluminense e América-MG, perdemos dois e ganhamos um. Pouco a pouco estamos encontrando o time, já dá para ter ideia do que vamos ter em campo", avaliou.