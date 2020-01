Empolgado, Pedro Raul mira marcas expressivas: 'No Botafogo, dez gols é pouco'

O primeiro jogo do Botafogo com os titulares no Campeonato Carioca também foi de estreia oficial para diversos jogadores que chegaram ao clube para a temporada 2020. E a primeira impressão deixada por Pedro Raul para o torcedor. Afinal, o atacante marcou um gol, deu passe para outro e foi decisivo para a vitória por 3 a 1 sobre o Macaé, no Engenhão, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Animado, avisou que tem metas relevantes para a sequência do ano.

"Eu falei que queria fazer o quanto antes dez gols, minha meta é maior. Vestindo a camisa do Botafogo, dez gols na temporada é pouco. Até brinquei que o gol contra o Vitória (em amistoso na segunda-feira passada) não valeu porque não valia três pontos. O primeiro pensamento é ajudar o Botafogo a vencer. Fazendo gols, melhor", disse, em entrevista coletiva.

Em 2019, Pedro Raul chamou a atenção do Botafogo pelos 14 gols marcados em 47 partidas disputadas pelo Atlético Goianiense. O atacante, de 23 anos, explicou que o torcedor não vai vê-lo parado no comando do ataque, como um centroavante, mas também abrindo espaços para os seus companheiros.

"Não gosto de ficar parado lá na frente, gosto de abrir espaços para os colegas. É uma característica de jogo minha, sempre tento evoluir nisso. Estamos nos conhecendo, nos entrosando lá na frente e a tendência é melhorar com os treinos e jogos", afirmou.

Em coletiva, Pedro Raul falou sobre objetivos a serviço do BOTAFOGO! Confere aí! Acesse o canal da Botafogo TV e veja a entrevista completa do atacante! #VamosFOGO ⭐️ pic.twitter.com/TZRxVnYfyi — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 27, 2020

Além disso, Pedro Raul destacou que a parceria com Bruno Nazário vai evoluir na sequência do ano. "O Bruno é um excelente jogador, ficamos concentrando juntos na pré-temporada. Estamos conversando e tentando conhecer um ao outro para que a relação fique mais natural em campo. A tendência é nos conhecermos melhor para que as coisas fluam naturalmente", disse.

Com três pontos, o Botafogo ocupa a terceira posição no Grupo A da Taça Guanabara. O time voltará a jogar na quinta-feira, às 19h15, diante do Resende, no Engenhão, pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca.