Empolgado por estreia vitoriosa, Vasco encara o São Paulo em São Januário

Depois da estreia no Campeonato Brasileiro com triunfo por 2 a 0 sobre o Sport, em casa, o Vasco faz mais um jogo em São Januário. Empolgado pelo resultado positivo na última quinta-feira, o time cruzmaltino recebe o São Paulo neste domingo, às 16 horas, pela terceira rodada.

Ao que parece, o longo período sem partidas, em que o Vasco apenas treinou e fez jogos-treino, foi bem usado pelo técnico Ramon Menezes. Em seu primeiro compromisso no Brasileirão, a equipe mostrou consistência e venceu o Sport com autoridade.

O nome da partida foi Fellipe Bastos, que anotou os dois gols, um deles de falta, sua especialidade. O volante ganhou moral e deve continuar no time. A boa atuação dele e da equipe o deixou confiante para as próximas rodadas.

"Não estamos aqui para prometer títulos, mas é isso que a gente quer. Vamos trabalhar muito, mas sabemos que é muito difícil. A gente tem conversado que para colocar o nome na história do clube você tem que levantar taças. Vai ser importante demais", ressaltou o jogador.

Outro que teve exibição de destaque na última quinta-feira foi o meia Martín Benítez. O argentino aplicou duas canetas e comandou as armações da equipe. E não foram só de lampejos individuais que viveu o Vasco.

Ao menos nesse primeiro jogo, o técnico Ramon Menezes conseguiu dar equilíbrio e organização ao time de modo que, além do ataque, a defesa, grande problema nos últimos anos, foi segura e consistente com Ricardo e o capitão Leandro Castan na zaga e Yago Pikachu e Henrique nas laterais.

Satisfeito com o que viu diante do Sport, o treinador deve repetir a escalação. Se fizer mudanças, serão pontuais, como a entrada de Guilherme Parede, jovem atacante contratado recentemente e que jogou alguns minutos no segundo tempo na última quinta.