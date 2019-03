Empolgado por reestreia no Real Madrid, Zidane vê Marcelo e Isco motivados

O Real Madrid terá neste sábado contra o Celta, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol, o primeiro jogo da segunda passagem de Zinedine Zidane como técnico do time. Empolgado para sua reestreia no comando, o francês disse nesta sexta-feira contar com o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo e o meia Isco, que vinham sendo preteridos pelo antecessor Santiago Solari, mas não revelou se os dois serão titulares.

"Os jogadores que jogaram menos estão treinando também. É verdade que um jogo não é igual aos treinamentos, mas aqui todos são bons jogadores e o importante é que estejam todos prontos. Eu vou contar com todos, Isco é um deles", declarou Zidane em entrevista coletiva após o último treino antes de enfrentar o Celta.

"Vou contar com Isco e com os demais no auge. Vamos ver a escalação de amanhã (sábado), mas isso é o de menos para mim. O importante é que vi todos os jogadores muito envolvidos", acrescentou.

Sobre Marcelo, Zidane comentou que vê o brasileiro em boa forma física. "Eu o vejo bem. Não o tinha visto há algum tempo, mas, nos últimos três dias, eu o vi bem. Não vinha jogando muito, mas é um profissional que treinou bem. Está empolgado, motivado, e estou contente por voltar a ver Marcelo e os demais. Ele está bem para jogar amanhã (sábado)", comentou.

Nos últimos 30 dias, o lateral-esquerdo só entrou em campo em dois jogos. Atuou o tempo inteiro na derrota para o Girona, no dia 17 de fevereiro, e entrou aos 44 minutos do segundo tempo na goleada sobre o Valladolid, no domingo passado.