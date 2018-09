Empolgado por vitória no Rio, Ceará tem volta de Richardson contra Corinthians

Empolgado após a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, o Ceará vai estar reforçado para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira, às 20 horas, no Castelão, em Fortaleza, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Lisca espera contar o apoio do torcedor e aprovou a mudança de "casa" do time, que deixou o Presidente Vargas para atuar em um dos palcos da Copa do Mundo de 2014. "Nosso time evoluiu bastante e já encara os adversários em qualquer campo. Então vejo vantagem de jogar no Castelão, mesmo porque no PV a gente até começou a sentir dificuldade, como na derrota para o Bahia, por 2 a 0", disse Lisca. Ele espera o apoio incondicional do torcedor para jogar junto com o time.

O técnico também conta com o retorno do volante Richardson, que cumpriu suspensão automática no último domingo e deve retornar na vaga de Juninho. Por outro lado, o lateral-esquerdo João Lucas deixou a partida reclamando de dores no púbis e será reavaliado para saber se tem condições de jogo. Caso não atue, Felipe Jonathan será a escolha natural, já que Romário deixou o clube na última semana para acertar com o Guarani.