Empolgado, Rhayner assina contrato com o Fluminense Anunciado semana passada como novo reforço do Fluminense, o atacante Rhayner desembarcou no Rio nesta quarta-feira para firmar o contrato com o clube. Ele assinou vínculo por um ano, com prioridade na opção de compra por parte dos cariocas, e não escondeu a empolgação com o acordo.