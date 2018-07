Empolgado, Sissoko garante: 'A França pode ir longe'

"Nós jogamos duas boas partidas com muitos gols, boa combinação de jogadas, trabalho sólido na defesa e ótimos movimentos de ataque", listou Sissoko em entrevista ao site oficial da Fifa publicadas nesta terça-feira. "Vamos tentar continuar atuando da forma como começamos o torneio e permanecer unidos dentro de campo. Se pudermos fazer isso, a França pode ir longe", previu o jogador do Newcastle, que agora se prepara para o último jogo de sua seleção no Grupo E, contra o Equador, nesta quarta-feira, no Rio.

Além do bom desempenho coletivo, o francês vem aprovando sua própria atuação no Mundial. "Minha primeira participação em uma Copa e meu primeiro gol, eu não poderia estar mais feliz. São com momentos como esse que você sonha quando joga futebol e estou contente de poder compartilhá-lo com a equipe", afirmou Sissoko, que marcou na goleada contra a Suíça. Ele acredita que a dificuldade da França para se classificar para a competição a fortaleceu.

"Temos evoluído com regularidade desde a segunda partida com a Ucrânia", disse o meio-campista, citando a repescagem europeia das Eliminatórias para a Copa de 2014. No confronto com os ucranianos, a França perdeu fora de casa por 2 a 0 e alcançou a vaga ao vencer no Stade de France por 3 a 0. "Foi naquele momento que nos demos conta que tínhamos qualidade para conquistar algo grande e é isso que temos mostrado para o mundo", afirmou o volante.