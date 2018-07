Empolgados com Robinho, santistas esgotam os ingressos

Os torcedores do Santos formaram filas em frente às bilheterias da Vila Belmiro logo cedo nesta sexta-feira e em pouco tempo acabaram com os ingressos que restavam da carga de 10.800 colocada à venda para o clássico contra o Corinthians, domingo às 16 horas. À noite, restavam somente 400 lugares, cujos bilhetes são comprados pelo portal Sócio Rei. O efeito Robinho foi imediato e a Vila Belmiro deve receber lotação total.

O estádio santista tem capacidade 16 mil pessoas, mas somente 10 mil entradas são colocados à venda pelo Santos - inicialmente para sócios pela internet e depois nas bilheterias da Vila e em postos autorizados. E dos seis mil bilhetes restantes, 800 foram destinados à torcida do Corinthians e 5.200 não podem ser disponibilizados porque correspondem ao número de proprietários de cadeiras cativas, especiais e camarotes e que entram com carteirinhas.

PATROCÍNIO PONTUAL - Pela primeira vez em jogos do Campeonato Brasileiro deste ano, o Santos vai estampar no peito e nas costas da camisa a marca de um patrocinador. Como aconteceu nas duas partidas contra o Ituano na decisão do Campeonato Paulista e no jogo de volta contra o Mixto pela Copa do Brasil, o clube acertou o patrocínio pontual com uma empresa do segmento de pescados (Gomes da Costa). O valor não foi revelado.