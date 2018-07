Empoli vence o Bologna e se aproxima da zona para competições europeias

O resultado levou o Empoli a 27 pontos, em sexto, dois atrás da Roma, que hoje estaria na Liga Europa. Já o Bologna estacionou nos 19 pontos e é o 13.º. Com a pausa para o fim de ano, as equipes só voltam a jogar em 2016. O Empoli pega a Inter de Milão dia 6 de janeiro, em casa, e o Bologna viaja para encarar o Milan, na mesma data.

O primeiro tempo deste sábado foi bastante movimentado, principalmente na segunda metade. Aos 24 minutos, Pucciarelli abriu o placar para os visitantes, em chute firme da entrada da área. O empate saiu somente 12 minutos depois, em cobrança de falta de Brienza, que acertou uma pancada no ângulo.

Mas ainda na etapa inicial Maccarone mostrou que estava em grande dia. Aos 42 minutos, ele tabelou e tocou com categoria na saída do goleiro. Destro, aos 45, voltou a empatar, mas Maccarone, no início do segundo tempo, selou a vitória. Após cruzamento da direita, ele chegou sozinho no meio da área para tocar de cabeça para a rede.