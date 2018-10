Empoli x Juventus: horário, onde assistir ao vivo e escalações

Empoli x Juventus duelam neste sábado, às 13h (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora lidera com folga a competição, tendo 25 pontos, e conta com a presença de Cristiano Ronaldo em campo. Já o Empoli está na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos.

Empoli x Juventus não terá transmissão para o Brasil. A RAI, emissora italiana, vai transmitir a partida entre Torino e Fiorentina, que acontece às 15h30 (horário de Brasília).

A Juventus vem de vitória na Liga dos Campeões por 1 a 0 sobre o Manchester United, na última terça-feira. No Italiano, empatou com o Genoa por 1 a 1 na última rodada. O Empoli empatou por 3 a 3 com o Frosinone, no domingo passado.

A equipe de Massimiliano Allegri vai a campo com Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia e Alex Sandro; Pjanic, Betancur e Matuidi; Douglas Costa, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo.

O Empoli, que tentará surpreender o líder, jogará com Terracciano, Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Bennacer,Capezzi, Zajc, Krunic e Caputo.