Empossado, presidente do Botafogo promete transparência

Eleito em 25 de novembro de 2014 para comandar o Botafogo nos anos de 2015, 2016 e 2017, Carlos Eduardo Pereira foi empossado para o cargo de presidente do clube em cerimônia realizada na noite de segunda-feira, assim como o vice-presidente geral Nelson Mufarrej e outros membros da diretoria, no Salão Nobre de General Severiano.

Em evento que contou com a presença do gerente de futebol Antônio Lopes e do técnico René Simões, Carlos Eduardo Pereira adotou um discurso de transparência, garantindo que "nenhum dirigente do Botafogo levará qualquer tipo de vantagem ao longo dessa gestão", além de prometer o controle dos gastos do clube, que passa por grave crise financeira.

"Vamos trabalhar duro e apoiar a nossa gestão nos seguintes pilares: equilíbrio fiscal, buscando o aumento entre receitas e uma rigorosa redução de despesas; impessoalidade nos negócios e nas relações do clube com o mercado, garanto que nenhum dirigente do Botafogo levará qualquer tipo de vantagem ao longo dessa gestão; transparência nas atividades, no diálogo com os poderes do clube, quadro social, torcedores, mercado e demais chapas. Podem ter certeza de que a nossa mensagem será clara e direta", afirmou o presidente durante o seu discurso.

Além disso, Carlos Eduardo Pereira prometeu recuperar a autoestima do torcedor botafoguense, abalado com o rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. "Olhamos para o futuro e nesse começo de gestão temos o privilégio de sentir uma onda de resgate na autoestima de nossa torcida. O caminho é longo. A tarefa é árdua. Mas tenho certeza de que, de cabeça erguida, e confiantes, vamos seguir com essa nossa tarefa sagrada de reerguer o glorioso para que mais uma vez mostre sua força e altivez. Vida eterna ao Glorioso Botafogo de Futebol e Regatas", disse.

Na noite de segunda-feira, também foram empossados os outros vice-presidentes do clube, além de Mufarrej. São eles: Luis Fernando Santos (vice-presidente executivo), Anderson de Carvalho Simões (administrativo), Bernardo Santoro (finanças), Domingos Flores Fleury da Rocha (jurídico), Alvaro Costa de Paula Antunes (patrimônio), Antonio Carlos Mantuano Sabato (futebol), Marcio Padilha (social e de comunicação), Alexandre Brito (esportes gerais) e Antonio Carlos Azeredo de Azevedo (remo).