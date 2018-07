Empregadas de hotel sul-africano são demitidas por roubo a colombianos

Duas empregadas do hotel onde estava concentrada a seleção da Colômbia, que na quinta-feira, 27, disputou um amistoso contra a África do Sul, foram demitidas acusadas de terem roubado dinheiro da delegação sul-americana, informou o jornal sul-africano "Times".

As mulheres, que trabalham no hotel Hyde Park Southern Sun, no norte de Johanesburgo, foram acusadas de roubar 21 mil rands (US$ 2.750 dólares) dos membros do clube colombiano. Segundo o jornal, as mulheres tiraram o dinheiro das malas dos jogadores, que estavam hospedados no mesmo hotel que servirá de concentração para a seleção da Eslovênia a partir do próximo dia 8 de junho.

Não é a primeira vez que um caso como esse acontece na África do Sul. No ano passado, durante a Copa das Confederações, a seleção do Egito também teve dinheiro furtado, e não foram encontrados os responsáveis.

A segurança vem sendo o principal alvo de preocupação da África do Sul às vésperas da Copa, e a casos como esse tem dado razão às críticas, apesar das promessas do Comitê Organizador e das autoridades sul-africanas, que garantem um Mundial tranquilo.

A Colômbia ficou apenas na sétima posição nas eliminatórias sul-americanas, e está fora do torneio. Após o relativo sucesso de uma boa geração de jogadores nos anos 90, o país deixou de se classificar pela terceira vez seguida.