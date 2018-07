Patrocinador autoriza Palmeiras a negociar Barrios

O atacante Barrios pode deixar o Palmeiras em breve. O paraguaio ficou irritado com as declarações do técnico Cuca e rebateu publicamente as acusações de que não tem demonstrado comprometimento. A diretoria palmeirense entrou em contato com a Crefisa, dona dos direitos econômicos do atleta e patrocinadora master da equipe, e recebeu o aval para negociá-lo.

Barrios tem contrato com o Palmeiras até julho de 2018 e, segundo dados divulgados pela empresa parceira do clube, foram pagos cerca de R$ 40 milhões em toda a negociação para acertar com o jogador, que também defende a seleção paraguaia.

Além de Barrios, quem também está de partida do Palmeiras é o argentino Cristaldo. O atacante, que havia manifestado diversas vezes a vontade de sair, segundo Cuca, havia mudado de ideia, mas o jogador já tem tudo bem encaminhado para ser anunciado como reforço do Cruz Azul, do México.

Por outro lado, o time alviverde acerta os últimos detalhes para anunciar Leandro Pereira, jogador que defendeu o clube no ano passado, e foi vendido para Brugge, da Bélgica.