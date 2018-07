Empresa brasileira fecha patrocínio com a Fifa para Copa

A Seara, marca que será trabalhada globalmente pela Marfrig Alimentos, será patrocinadora da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e do Mundial de 2014, no Brasil. O acordo também prevê patrocínio à Copa das Confederações de 2013, que será realizada em solo brasileiro.

O contrato assinado entre o presidente da Marfrig, Marcos Molina, e o presidente da Fifa, Joseph Blatter, inclui a participação de outras marcas do grupo além da Seara, como Moy Park, Paty, Bassi e Pemmican.

A Marfrig poderá também utilizar as marcas oficiais da Fifa em materiais promocionais e embalagens de todos os seus produtos. O valor do contrato de patrocínio não foi informado pela companhia.

Na segunda-feira, a Marfrig já havia sido anunciada pela CBF como um novo patrocinador da seleção brasileira até 2014. Com o acordo firmado com a Fifa, a empresa ampliou ainda mais sua atuação no futebol, já que antes de fechar com a entidade que controla o futebol mundial e com a CBF, já patrocinava o Santos.

A companhia patrocina a temporada 2010 do clube e, com isso, tem a marca Seara estampada no peito, nas costas e nas mangas da camisa do time.

A Marfrig é a terceira marca brasileira a anunciar patrocínio global à Copa de 2010. O grupo de telecomunicações Oi e a cerveja Brahma, fabricada pela AmBev, também patrocinam o evento.