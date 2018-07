Empresa de Neymar pai 'lança' técnico do Santos nas redes sociais

Uma das primeiras ações da NN Consultoria, empresa do pai de Neymar que cuida da carreira do técnico Marcelo Fernandes, foi criar um perfil para o treinador do Santos nas redes sociais. Desde o dia 4 de maio, por exemplo, Marcelo já fez cinco postagens em sua página oficial no Instagram. Estão lá, por exemplo, o treinador com a taça de campeão paulista, a primeira de sua carreira, e imagens dos treinamentos no CT Rei Pelé.

O técnico já tem 1713 seguidores, entre eles, torcedores do Santos que deixam mensagens de incentivo, críticas e, principalmente, pedem contratações. Um dos principais objetivos da iniciativa é valorizar a imagem do treinador e aumentar a interação com a torcida. Paralelamente, ele ganha visibilidade e aumenta a chance de contratos publicitários.

Marcelo Fernandes foi efetivado como treinador do Santos no mês de março, após a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, na Vila Belmiro, na fase de classificação. Após levantar a primeira taça de sua carreira, a do título paulista, com nova vitória sobre o Palmeiras, na Vila Belmiro, o treinador assinou contrato com a empresa do pai de Neymar para agenciamento de sua carreira. "Essa parceria vem de uma postura sempre correta minha e dele. Temos uma amizade muito legal. Isso acontece em um momento muito bom na minha vida", explicou.

O modelo de gestão adotado com Marcelo é o mesmo de Neymar, uma das figuras mais conhecidas das redes sociais. Sua conta no Instagram, por exemplo, tem mais de 20 mil seguidores.

Paralelamente à busca por visibilidade nas redes sociais, a empresa também busca a valorização do treinador dentro do Santos. Desde que assumiu o cargo de treinador, ele recebeu uma bonificação por acúmulo de função, ainda não teve um reajuste de salário.