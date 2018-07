Empresa de Taiwan recria tiro acidental de Adriano em 3D

A repercussão internacional do incidente que envolveu Adriano no último fim de semana fez uma empresa de Taiwan divulgar na internet um vídeo com a reconstituição do tiro acidental que atingiu a mão de uma jovem que acompanhava o jogador. Na animação em 3D, o atacante do Corinthians é retratado no banco de trás de seu carro e dispara a arma de forma involuntária.

A versão mostrada se baseia no depoimento dado por Adriene, que foi operada nesta terça-feira para reconstituir o dedo indicador atingido pela bala. Adriano e as outras quatro testemunhas garantem que foi a própria jovem que efetuou o disparo.

Na segunda-feira, Adriano foi à delegacia para prestar esclarecimentos e garantiu que estava no banco da frente e nem sequer teve contato com a arma, que pertence a seu segurança particular.