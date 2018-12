Empresa de youtuber fecha patrocínio na camisa do Botafogo para temporada de 2019

A diretoria do Botafogo segue atrás de reforços para o próximo ano, mas já acertou um novo patrocínio para a temporada de 2019. Recente aquisição do youtuber, empresário e botafoguense Felipe Neto, a empresa Vigia de Preço terá a sua marca estampada na camisa de jogo do time profissional, ao lado do escudo do clube.

"É com grande satisfação que anunciamos mais uma parceria com o botafoguense Felipe Neto, agora com o Vigia de Preço, empresa que viu no Botafogo grande potencial para alavancar seus negócios. Esperamos excelentes resultados para ambas as partes", destacou o presidente Nelson Mufarrej.

O vice-presidente de Comunicação Marcio Padilha complementou. "Esse é o início de um patrocínio muito promissor. Seja muito bem-vindo, Vigia de Preço", afirmou.

A nova patrocinadora oferece uma ferramenta online que analisa em tempo real o preço de um produto na hora da compra e informa imediatamente se aquele produto está com bom preço ou se está caro demais na loja online em que você estiver, além de oferecer o serviço de cupons de desconto em lojas cadastradas e auxiliar o consumidor para não cair em golpes na internet.

Na camisa do Botafogo, a Vigia de Preço entra no lugar da rede de coxinhas Neto´s. Ambas são de propriedade de Felipe Neto, que aposta mais uma vez no clube de coração para expor as suas empresas. E essa paixão já causou algumas polêmicas, como quando o youtuber chegou a pedir a demissão do então técnico Marcos Paquetá, em agosto deste ano.