Empresa que reclamou de 'negligência' do Cruzeiro volta a ser patrocinadora

Na segunda-feira, a rede Supermercados BH anunciou que estava encerrando a parceria com o Cruzeiro e reclamou de "negligência" por parte do departamento de marketing do clube. Na quarta-feira, teve sua logomarca estampada na camisa celeste na primeira partida da temporada. Nesta quinta, voltou a ser patrocinadora.

De acordo com nota enviada à imprensa pelo Cruzeiro, a rede de supermercados renovou o contrato por mais uma temporada. Antes patrocinador master, o Supermercados BH agora vai aparecer na barra da camisa, abaixo do número. A marca também será estampada nos calções.

A renovação é uma reviravolta no caso. Na segunda-feira, a rede de supermercados soltou dura nota reclamando da postura do Cruzeiro: "O motivo do encerramento da parceria se deu por desalinhos comerciais e negligência por parte do departamento comercial/marketing. Aos cruzeirenses, nosso respeito e consideração, sempre! À diretoria do Cruzeiro e gestores envolvidos, reiteramos nossa insatisfação".

O Cruzeiro abriu mão de ter o Supermercados BH como patrocinador master porque conseguiu um acordo mais vantajoso com a Caixa. Também esta semana, o Cruzeiro anunciou a rede de hotéis Super 8 como patrocinadora, num contrato de três anos.