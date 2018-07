Empresa responsável por gramado da Arena do Grêmio explica problemas ocorridos

SÃO PAULO - A World Sports, responsável pelo gramado da Arena do Grêmio, inaugurada no último sábado com a partida entre o dono da casa e o Hamburgo, da Alemanha, justificou os problemas ocorridas nas laterais do campo durante a partida, quando tufos de grama se desprenderam e funcionários do clube tiveram de tentar fixar as placas com os pés, irritando o árbitro da partida.

A empresa esclarece, em nota divulgada pela sua assessoria de imprensa, que já se havia posicionado sobre a possibilidade de as laterais apresentarem pouca resistência durante a inauguração devido ao processo de reforço do gramado não ter sido concluído nessa região do campo. Esta semana, ainda segundo a empresa, o reforço será finalizado e o gramado estará apto a receber o jogo contra a pobreza, que reunirá os amigos dos ex-jogadores Ronaldo e Zidane, no próximo dia 19.

“Estamos falando de um gramado novo, com uma tecnologia nova, e que acaba de ser finalizado. Como qualquer outro, é necessário um tempo maior de maturação, mas especialmente no caso da Arena do Gremio, onde a grama implantada é uma espécie de inverno, que se ressente muito com o forte calor de Porto Alegre, demorando mais para ganhar resistência. Apesar disso, em breve estará 100%”, garante Roberto Gomide, diretor da World Sports.

O gramado da Arena do Grêmio é um projeto pioneiro no Brasil, explica a World Sports. É um sistema híbrido, no qual grama sintética é injetada no solo, entrelaçando-se com a grama natural. A empresa diz que a tecnologia será implantada em outras arenas da Copa de 2014.