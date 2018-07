Empresário admite que Manchester United tem interesse em Everton Ribeiro

SÃO PAULO - O ano de 2013 vem sendo mágico para Everton Ribeiro. Após conquistar o seu primeiro título nacional pelo Cruzeiro, o meia também venceu o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro e já chama atenção de diversos clubes na Europa, como o Manchester United. Em meio as especulações que surgiram nos últimos dias, o empresário do jogador, Robson Ferreira, admite que foi procurado pelo clube inglês.

"O Manchester United tem interesse no Everton Ribeiro. O David Moyes (técnico do clube inglês) está encantado por ele. Estive pessoalmente com um representante do clube na Inglaterra e com pessoas que participam ativamente do dia a dia e fiquei impressionado. Na visão do Manchester, é um meia completo", disse o empresário.

Mesmo admitindo que o clube possua interesse no atleta, o representante do Everton Ribeiro também afirma que a equipe mineira não foi procurada até então. "O Cruzeiro ainda não recebeu nada, porque sou eu quem estou tratando diretamente deste assunto com o Manchester. Deixamos para conversar sobre o seu futuro só após o retorno da sua Lua de Mel", afirma em comunicado divulgado pela assessoria do próprio jogador.

Após o retorno do meia, Cruzeiro, Everton Ribeiro e empresário devem se reunir para conversar. Mesmo que haja proposta, Ferreira afirma que a decisão final deve ser do atleta. "O Ribeiro está feliz no Cruzeiro. Está sendo um ano muito emocionante para ele pelo título, conquistas coletivas e individuais. Mas no final o que pesa sempre é a palavra do jogador. O Cruzeiro não pode negar que hoje o jogador está em outro patamar, na elite do futebol brasileiro e merece ser valorizado por isso. Mas não temos nenhuma dúvida de vão saber valorizá-lo à altura da sua importância para o clube", finaliza.

Everton Ribeiro foi adquirido pelo Cruzeiro no início de 2013 por R$ 4 milhões. Mesmo que já tenha recebido duas propostas da Rússia e do Catar no meio do ano, o jogador resolveu permanecer. Em declarações recentes, o atleta afirmou que pretende jogar na Europa, mas que antes, deseja ao menos jogar uma Copa Libertadores pela equipe celeste.