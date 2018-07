Empresário afirma que Lucas Lima deve deixar o Santos em junho

O meia Lucas Lima deve deixar o Santos até junho do que vem. A previsão é do empresário do atleta, Wagner Ribeiro, que disse nesta segunda-feira prever a saída do jogador de 25 na janela de transferências do mercado europeu antes do início da temporada 2016/17.

"Acredito que o Lucas Lima deixará o Santos até junho de 2016", disse o empresário em entrevista para a rádio Bradesco Esportes. "Estive com os pais do Lucas Lima e eles ficaram de pensar sobre uma transação para Europa na janela", comentou o agente, que passou a cuidar da carreira do atleta em junho após rumores de negociação com futebol europeu.

Lucas Lima interessa a outras equipes desde o ano passado e o Santos já recebeu alguns contatos. Um dos times foi o Porto, de Portugal. Os direitos econômicos do jogador estão fatiados, o que dificulta a negociação. O Santos tem 40%, o grupo de empresários Doyen Sports outros 40%, a Khodor Soccer 10% e o Inter os outros 10%.

MUDANÇA

A ida de Lucas Lima para a seleção brasileira, que disputa as Eliminatórias da Copa, deve abrir espaço para o retorno de Geuvânio ao time titular. O atacante tem sido reserva desde que machucou a coxa direita em setembro, quando ficou um mês sem atuar. Nesse período, o time embalou com sua formação titular e Geuvânio perdeu espaço.

Contra o Flamengo, semana que vem, Marquinhos Gabriel deve ser transferido para a posição de Lucas Lima e abrirá espaço para que Geuvânio retorne ao time.