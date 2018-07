Empresário aguarda eleição para definir o futuro de Petros

Petros perdeu espaço no Corinthians com a chegada do técnico Tite e deve ser negociado após a eleição para presidente neste sábado. Quem afirma é o próprio empresário do jogador, Fernando Garcia, que também é conselheiro do clube.

"O Petros tem bola para jogar em qualquer posição do meio de campo. Respeito a decisão do Tite, mas não concordo com ela", disse Garcia.

Na vitória por 4 a 0 contra o Once Caldas, quarta-feira, pela Libertadores, Petros foi cortado do banco de reservas. Seria já um indício de que o jogador será negociado com outra equipe. "Oito clubes me procuraram para contratar o Petros. Não vamos decidir nada agora, porque tem eleição no sábado", afirmou o empresário.

Garcia disse que o Corinthians não agiu de maneira correta com ele ao traçar o planejamento do elenco para 2015. "Vi que estavam trazendo mais volantes, o Cristian, quase veio o Jonas. Eu teria arrumado um negócio para o Petros."

O contrato de Petros com o Corinthians termina só em 2018. O clube tem 50% dos direitos econômicos do atleta, e os outros 50% pertencem a Garcia. Fernando é irmão de Paulo Garcia, que apoia a chapa de Antônio Roque Citadini à presidente como candidato da oposição.