Empresário ameaça denunciar Remo ao STJD por causa de salários atrasados

A crise financeira ameaça o Remo. No mesmo dia em que teve a energia no estádio Baenão por falta de pagamento, o clube viu o empresário Luiz Nunes ameaçar denunciá-lo ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelos atrasados nos salários de seus clientes.

Em entrevista ao globoesporte.com, Nunes disse que o Remo não estava cumprindo com salários e o pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), entre outras obrigações. Por isso, ameaçou denunciar o clube no STJD, o que poderia levar o clube a perder pontos na série C.

O Sindicato dos Atletas Profissionais foi informado da situação e pode enviar a denúncia ao Ministério do Trabalho, ao Tribunal Regional do Trabalho e à CBF. A diretoria do clube respondeu confirmando a pendência de um mês de salário e que o pagamento de 50% seria feito nesta quarta-feira, antes da denúncia ser levada ao STJD.

Sobre o corte de energia, a diretoria do clube emitiu nota oficial garantindo ter crédito com fornecedora de energia estadual, por meio de um programa onde torcedores contribuem a pagar a conta e que o corte teria sido feito por uma empresa terceirizada. A diretoria disse ainda que tentaria resolver a situação até o fim do dia, mas não publicou informações se obteve sucesso.

O Remo está no G-4 do Grupo A da série C, se classificando para o mata-mata, mas venceu apenas uma das últimas seis partidas. Na rodada derradeira, pode ser eliminado mesmo se vencer, caso o Confiança-SE vença e tire a diferença no saldo de gols para o time paraense - ambos tem 22 pontos, e o time sergipano tem 2 gols a menos de saldo. O Remo enfrenta o Salgueiro-PE, fora de casa, e o Confiança joga contra o já rebaixado ASA-AL, em Arapiraca.