Empresário brasileiro tenta conquistar a América

SÃO PAULO - Debaixo do sol da Flórida, em meio a uma plateia de 20 mil pessoas num jogo da Segunda Divisão norte-americana, o empresário Flávio Augusto da Silva teve uma ideia: comprar o time da cidade de Orlando. Viajando pelo estado para levar o filho aos jogos de um torneio escolar, Silva descobriu um nicho em crescimento no país e iniciou uma nova missão em sua vida.

Antes de tomar a decisão de comprar o Orlando City Soccer, Silva procurou números que garantissem o retorno do investimento. "Sempre tivemos na cabeça que americano não gosta de futebol. Fui pesquisar sobre a tradição do esporte no país e me surpreendi. Descobri que o futebol já é o esporte mais praticado nos Estados Unidos entre crianças e adolescentes de 5 a 17 anos."

E a coisa não para por aí. No ano passado, a média de público da Major League Soccer (MLS) – a divisão de elite dos Estados Unidos – superou a do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Brasileirão teve 12.983 torcedores por jogo, a média da MLS foi de 18.807. Era o que faltava para Silva tomar a decisão.

O empresário está acostumado a tomar a frente de projetos inovadores. Aos 23 anos, fundou a rede de escolas de inglês Wise Up e em três anos já tinha 24 unidades próprias. O pioneirismo estava no ensino de inglês para adultos, uma área pouco explorada no Brasil dos anos 90. Dezoito anos depois, a Abril Educação comprou o grupo em uma transação que custou a ela R$ 877 milhões.

Fã de desafios, Silva não comprou um time já bem estruturado, mas um com margem para crescimento. O Orlando City Soccer faz parte da United Soccer League Pro (USL) – a tal Segundona americana – e aspirava a entrar na MLS havia muito tempo. Ao contrário do que ocorre no Brasil, onde os clubes se encontram em situação de penúria, nos Estados Unidos é preciso cumprir uma lista de exigências para que um time se junte à liga principal. "Os clubes não podem correr o risco de quebrar e prejudicar o campeonato. Por isso, é necessário comprovar estabilidade financeira", explica o brasileiro.

Um dos requisitos que, para a MLS, servem como garantia de contas em dia geraria alvoroço por aqui: possuir um estádio com capacidade para 20 mil torcedores, no mínimo. Se essa regra vigorasse no Brasil, equipes de ponta como Corinthians, Flamengo e Fluminense estariam impedidos de disputar a Primeira Divisão.

Assim sendo, para colocar o Orlando City Soccer na MLS Silva apresentou à prefeitura de Orlando, ao condado de Orange e ao governo do estado da Flórida um projeto de construção de um estádio moderno e conseguiu que fosse liberado um investimento de cerca de R$ 109 milhões. O clube entrará com mais R$ 239 milhões, divididos entre a construção do estádio e a aquisição de cotas da MLS. "Será um estádio moderno e equipado com tecnologia de ponta", garante Silva.

FUTURO

Flávio Augusto da Silva não se contenta apenas em levar o Orlando City Soccer à divisão de elite do futebol dos Estados Unidos. Seu plano é mais ambicioso: ele quer que o clube seja o segundo time de cada brasileiro e já tem na cabeça como colocar o plano em prática. "Quero explorar o interesse crescente dos brasileiros em Orlando e mostrar que existe mais do que Disney e outlets", diz ele. "Quero fazer parcerias com agências de viagens. Assim, quando a pessoa for comprar os ingressos para os parques de diversão, ela também pode comprar as entradas para os jogos."

Silva também aposta na contratação de um craque brasileiro para colocar o clube em evidência. "Estou pensando em alguns nomes, mas quero uma estrela." O tal craque, porém, só deverá ser contratado em 2015, ano da inauguração do estádio e da estreia da equipe na MLS.