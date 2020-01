Empresário cobra posição do PSG sobre renovação de Thiago Silva

O empresário do zagueiro Thiago Silva, Paulo Tonietto, afirmou nesta terça-feira que o jogador de 35 anos deseja renovar o contrato com o Paris Saint-Germain, mas que já recebeu consultas de outros clubes e que há um limite para esperar uma posição da equipe francesa.

O acordo do brasileiro com o PSG é válido até o final desta temporada. Ou seja, Thiago Silva já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. "O PSG ainda não pediu pelo Thiago. Ele quer ficar, mas há limites. Se o PSG não aparecer, tomaremos uma decisão. Não podemos esperar indefinidamente", disse Tonietto, em entrevista à revista France Football.

Tonietto ressaltou que tem uma relação próximo com Leonardo, diretor esportivo do PSG, mas que não pretende procurá-lo para tratar do assunto. "É um amigo, mas não vou implorar por um encontro", disse o empresário, que, por enquanto, dá prioridade para uma renovação.

"Vários clubes brasileiros e europeus me perguntaram (sobre o Thiago Silva), mas estamos esperando para falar com o PSG primeiro. Não queremos pensar em plano B. Ainda não", avisou Tonietto.

O zagueiro está no PSG desde julho de 2012 ao ser contratado do Milan, da Itália, por 42 milhões de euros (R$ 194 milhões na cotação atual). São 202 jogos pela equipe francesa, com nove gols. Pelo clube, Thiago Silva conquistou 20 títulos, sendo seis taças do Campeonato Francês.