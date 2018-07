Empresário compra Vitor Júnior por R$ 400 mil e o repassa ao Corinthians

SÃO PAULO - O meia Vitor Júnior está a três rodadas de ser apresentado como reforço do Corinthians, e graças à ajuda do empresário Carlos Leite. O jogador do Atlético-GO despertou o interesse da comissão técnica do Parque São Jorge e será o primeiro nome novo a compor o elenco em 2012. Vitor Júnior foi criticado por torcedores do clube de Goiás pela queda de rendimento quando o Atlético ainda estava em posição difícil na tabela. Com 43 pontos e na 12.ª posição, o perigo de rebaixamento passou. As chances de o time cair são pequenas.

Dessa forma, Carlos Leite começa a traçar o futuro do meia. O empresário, o mesmo de Mano Menezes, ex-técnico do Corinthians e hoje na seleção brasileira, comprou os direitos federativos do jogador por R$ 400 mil para repassá-lo ao clube paulista, bem perto de ser campeão brasileiro.

Dessa forma, Vitor Júnior chega de graça para o Corinthians. O clube também vive a expectativa de perder alguns de seus jogadores na virada do ano, como os volantes Ralf e Paulinho, que despertam o interese de equipes italianas. O atacante Jorge Henrique, que caiu de rendimento no segundo semestre, também deve ser colocado à disposição.

O projeto para a Libertadores de 2012, quase garantida, tem outros nomes na mira: Tevez, descartado pelo marketing do clube, ainda interessa à comissão técnica e ao presidente Andrés Sanchez. Há ainda o zagueiro Felipe, do Bragantino, que também já teria tudo apalavrado com o Corinthians. Outros dois poderiam vir também: o volante Guilherme, da Lusa, e o atacante Júlio César, do Figueirense.